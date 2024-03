Sabaudia, in fiamme la motrice di un tir: indagano i carabinieri

Fiamme nella notte a Sabaudia, dove tra le 22 e le 23 di ieri sera la motrice di un tir parcheggiato nei pressi del distributore di benzina di via Biancamano, alle porte della città delle dune, è stata improvvisamente avvolta dal fuoco.

Immediato l'intervento di un camion dei vigili del fuoco, coadiuvati dai carabinieri e da un'ambulanza del 118. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell'incendio, mentre al termine delle operazioni di spegnimento del rogo sono iniziati gli accertamenti per risalire alle cause dell'incendio, ancora in fase di accertamento.