Festa di Natale al 70° stormo dell'Aeronautica militare per i bambini di Prato Cesarino

Festa di Natale all'aeroporto militare "Comani" di Latina per i bambini della scuola dell'infanzia “Don Giuseppe Caselli” di Prato Cesarino, dei loro insegnanti e di un nutrito gruppo di genitori che li accompagnavano.Un totale di circa 110 visitatori che presso l’aeroporto pontino hanno potuto visitare il presepe allestito dal personale del Reparto e riunirsi presso la sala "Camino" dove i bambini si sono esibiti in alcuni canti dinanzi ai loro emozionati genitori, prima di ricevere una visita speciale, quella di Babbo Natale che ha consegnato loro piccoli doni e tanti sorrisi divertiti.Dopo, il saluto di benvenuto del colonnello Francesco Maresca, comandante del 70° Stormo, gli ospiti hanno visitato alcune delle infrastrutture del reparto, tra le quali l’hangar del gruppo "Efficienza aeromobili". Nel piazzale erano allestiti in mostra statica due SF-260EA, velivoli sui quali vengono selezionati e addestrati i futuri piloti militari dell’Aeronautica militare, delle altre forze armate, corpi armati dello Stato e cadetti di altre nazioni.La visita ha avuto termine presso la Sala “Graziani” dove gli alunni e i loro accompagnatori hanno incontrato un ufficiale pilota istruttore di volo che ha illustrato loro, attraverso un breve briefing e la visione di alcuni filmati, le attività che quotidianamente vengono svolte presso la scuola di colo pontina e più in generale dal personale e dai velivoli dell’Aeronautica.Presso il 70° Stormo di Latina sono stati sino ad oggi rilasciati oltre 15.000 brevetti di pilotaggio, collezionando un totale di circa 500.000 ore di volo