Droga da nord a sud della provincia, due arresti e una denuncia dei Carabinieri

Due arresti e una denuncia per droga da parte dei carabinieri del comando provinciale di Latina, da nord a sud della provincia. Ad Aprilia sorpreso un uomo di 49 anni, originario di Matera, trovato in possesso di 10 grammi di cocaina e 5 di hashish suddivisi in dosi, oltre a 225 euro in contanti. L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo.A Terracina denunciato un cittadino indiano 40 enne, sottoposto alla misura cautelare degli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria.A seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di circa tre grammi di eroina, sottoposta a sequestro per gli accertamenti del caso.A Fondi, infine, presso la stazione ferroviaria, un cittadino indiano di 32 anni, è stato trovato in possesso di un ovulo contenente 5 grammi circa di eroina. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, l'uomo temporaneamente ristretto in camera di sicurezza, in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo.