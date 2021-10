Covid Latina, bollettino oggi 25 ottobre: 29 nuovi contagi

Lunedì 25 Ottobre 2021, 10:52

Sono 29 i contagi riscontrati nelle ultime ore in provincia di Latina, 21 meno di ieri, ma un numero comunque alto se si considera che fa riferimento ai tamponi processati sabato (notoriamente più bassi insieme a quelli domenicali rispetto al resto della settimana). Oggi, dopo giorni, non è Aprilia la città con il maggior numero di nuovi positivi, bensì Cori con 9 casi. Seguono Aprilia con 5 casi, Latina con 4 e Cisterna con 2 a conferma del fatto che la crescità di contagi negli ultimi 10 giorni si concentra soprattutto nel quadrante nord della provincia pontina. Sono 9 le città oggi interessate da nuovi casi (cinque meno di ieri). Ecco la tabella completa dei nuovi casi riscontrati dalla Asl in provincia di Latina:



Nelle ultime 24 ore c'è stato un solo ricovero e nessuna guarigione notificata. Crollano le vaccinazioni eseguite ieri, domenica: appena 622, la metà rispetto al giorno precedente.