Covid Latina, bollettino oggi 25 novembre: 133 nuovi casi e un morto

Nuovi contagi in linea con il dato di ieri, ma curva in crescita su base settimanale. Il bollettino della Asl di Latina di oggi, 25 novembre, riporta 133 nuovi contagi da coronavirus (-4 rispetto a ieri) in provincia, portando i positivi settimanali a 433 con un incremento del 64% rispetto ai primi quattro giorni della scrosa settimana.

La città con più casi è nettamente il capoluogo con 44 nuovi positivi, seguito da Aprilia (32). Nelle due città è stato riscontrato il 42% dei contagi totali. Ci sono poi Cisterna (12 nuovi casi), Sezze (8), Cori (6) e Terracina (6). Questa la mappa completa dei nuovi casi nei 33 comuni pontini:



C'è purtroppo un nuovo decesso: è morta una persona di Aprilia. In crescita le vaccinazioni. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 2377 dosi, di queste 1862 sono le terze dosi, appena 164 le prime dosi.