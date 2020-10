© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contagi che si allargano a macchia d'olio su tutto il territorio pontino. Il mese di settembre si chiude con 447 nuovi casi registrati su un totale di 1.223 da inizio pandemia. Quindici solo nella giornata di ieri, con un numero sempre maggiore di comuni sorvegliati speciali. Oggi sarà la volta di una nuova riunione in Prefettura, alla presenza della Asl, per fare ancora il punto della situazione con i nuovi dati alla mano e comprendere come poter evitare le temute zone rosse in quei territori che continuano a segnalare pazienti covid.Sotto osservazione oltre al capoluogo pontino, che da agosto ad oggi ha visto una crescita costante di casi, c'è la città di Aprilia, in cui tra l'altro si sono verificati casi di positività già in quattro scuole, ma anche Formia, Sabaudia, Sezze e ora anche Cisterna, con i tre casi di ieri che si aggiungono agli otto del giorno precedente. Si tratta per la gran parte di link epidemiologici conosciuti e legati a contatti di pazienti già noti e isolati, ma che continuano a produrre un gran numero di altri contagi. Segno forse che l'isolamento domiciliare non funziona a dovere da parte dei cittadini e che i rischi sono ancora troppo sottovalutati dalla popolazione. Potenzialmente dunque, situazioni esplosive che vanno tenute sotto stretto controllo. Oggi si discuterà proprio di questo, cercando di capire quali controlli e quali ulteriori misure approntare per contenere la diffusione del virus, dopo le ordinanze che molte amministrazioni hanno già adottato rendendo obbligatorie le mascherine anche di giorno e nelle ore diurne. Certo è che ormai il contagio cresce ogni giorno a doppia cifra da un mese, aumentano i pazienti ricoverati e si saturano i posti letto all'ospedale Goretti che ora è tornado ad allestire aree covid. Si sconta il calo dell'attenzione dei mesi estivi, il mancato rispetto delle misure di sicurezza nella movida e ancora qualche rientro dalle vacanze. Fra i 15 casi registrati ieri in provincia di Latina c'è infatti un paziente con link epidemiologico dalla Sardegna, uno dalla Puglia e uno dalla Grecia, altri quattro sono invece contagi con link familiari mentre una positività è stata individuata in fase di esami pre-ospedalizzazione.Sono stati 10 ieri i comuni toccati dalle nuova infezioni: tre ad Aprilia, altrettanti a Cisterna, due a Latina e uno rispettivamente nei comuni di Bassiano, Formia, Gaeta, Lenola, Minturno, Norma e Pontinia. La Asl procede come sempre alle operazioni di tracciamento risalendo la catena dei contatti e parallelamente lavora sugli screening sanitari delle scuole in cui si sono riscontrati casi di positività. A giorni invece anche a Latina partiranno i test rapidi per gli studenti, individuati a campione e su base volontaria.A Cori invece sarà attivato il protocollo sanitario per la casa di riposo in cui era ospitato l'anziano di 89 anni deceduto nella giornata di martedì e risultato contagiato, ma in realtà affetto da gravi patologie pregresse. Tornando ai numeri, l'indice di prevalenza è arrivato a 21,26, mentre i positivi attuali sono 533, di cui 456 trattati in isolamento domiciliare e 77 ricoverati, i guariti sono invece 651. Dal Lazio arrivano invece 210 nuovi casi e cinque decessi su un totale di 10mila tamponi.