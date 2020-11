Covid, a Latina controlli della Polizia Locale nelle attività commerciali

Shopping senza ressa possibile ma occhio all’ingombro degli scaffali. Nel capoluogo pontino il centro commerciale LatinaFiori non si è fatto trovare impreparato circa le disposizioni anti-Covid, affrontando i controlli messi in atto dalla Polizia Locale con grande spirito di collaborazione nell’interesse di tutti, esercenti e clienti. Complice forse la scarsa propensione all’acquisto ad inizio settimana, nella struttura di via Pier Luigi Nervi non si sono registrati assembramenti durante i servizi svolti dai vigili urbani lunedì pomeriggio e ieri mattina, finalizzati proprio alla verifica del rispetto del distanziamento sociale.

La norma stabilisce che il limite, all’interno delle attività, è quello di una persona ogni quattro metri quadrati utili, ovvero al netto di scaffalature o altri ingombri. Obbligatorio esporre all’ingresso degli esercenti la capienza massima consentita.

Gli agenti del comandante Francesco Passaretti, nell’espletamento delle verifiche relative al rispetto del Dpcm del 4 novembre e delle ordinanze del presidente della Regione Lazio del 13 e 20 novembre scorsi, sono stati attratti da un cartello indicante la capienza massima di 23 persone. Chieste spiegazioni al gestore del negozio è emerso che il calcolo era stato fatto sulla base della superficie lorda, senza considerare gli ingombri degli arredi. La capienza dichiarata è risultata in eccedenza di una decina di unità, motivo per cui il cartello è stato immediatamente sostituito. Al momento del controllo, i clienti presenti erano pochissime unità quindi non è stata contestata alcuna infrazione.

All’interno del centro commerciale anche gli avventori sono risultati in regola con la mascherina, giusto un paio di persone che la indossavano in modo non corretto sono state richiamate all’ordine.

Tutto ok anche presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia presso il centro commerciale LatinaFiori che in altre zone della città dove la Polizia Locale è tornata alle 18 per verificare lo stop del servizio ai tavoli.

Ai fini del contenimento del Coronavirus, inoltre, la Polizia Locale è in prima linea anche a Latina Scalo dove effettua un servizio di sorveglianza davanti all’hotel Excelsior, adibito a Covid, dalle 8 alle 20, per impedire che i senzatetto in quarantena, dopo il focolaio emerso al dormitorio in centro, possano incautamente abbandonare l’albergo. In notturna staziona il personale di un istituto privato di vigilanza.

