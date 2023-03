Chiede a una ragazza di posare, fotografo arrestato per violenza

E' finito nel peggiore dei modi il rapporto nato sui social tra un uomo di Aprilia ed una ragazza visto che al loro primo incontro lui l'avrebbe molestata sessualmente tanto da essere denunciato e posto agli arresti domiciliari.

I fatti oggetto dell'indagine risalgono a marzo dello scorso anno quando il 40enne A.D.S., di professione fotografo conosce attraverso Instagram una giovane 24enne residente ad Ardea di nazionalità uruguaiana. I due si scambiano messaggi e lui rimane colpito dalla foto di lei tanto da chiederle se per caso fosse interessata a prestarsi come modella incontrandolo di persona. Lei accetta e i due si danno appuntamento ad Aprilia, prima all'esterno poi a casa di lui per effettuare il servizio fotografico. Qui però le cose non vanno come previsto perché il 40enne, come ha raccontato la giovane, non si limita a fare il suo lavoro di fotografo ma le mette le mani addosso, la tocca nelle parti intime, le blocca i polsi e le si struscia addosso mentre lei non si può muovere.



La 24enne presenta una denuncia ai carabinieri di Aprilia e a conclusione degli accertamenti disposti dal sostituto procuratore Antonio Sgarrella nei giorni scorsi il gip emette un'ordinanza di custodia cautelare a seguito della quale il 40enne finisce agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale.



L'UDIENZA

Ieri mattina davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Mario La Rosa si è tenuto l'interrogatorio di garanzia nel corso del quale l'indagato ha respinto ogni accusa. L'uomo rispondendo alle domande del giudice ha spiegato che forse quel giorno si era avvicinato troppo alla ragazza per aiutarla a mettersi in posa per le fotografie e che magari inavvertitamente potrebbe averla toccata, ma ha negato fermamente di averla molestata sessualmente. Si è dunque dichiarato estraneo a qualsiasi ipotesi di violenza.

A conclusione dell'interrogatorio la difesa della ragazza di Ardea ha presentato un'istanza e chiesto la revoca del provvedimento cautelare, richiesta sulla quale il giudice per le indagini preliminari si è riservato di decidere alla luce del parere del pubblico ministero Antonio Sgarella.