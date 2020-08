© RIPRODUZIONE RISERVATA

No alle divisioni, sarebbe un errore imperdonabile: in sintesi è questo il messaggio che l'europarlamentare della Lega Matteo Adinolfi indirizza al centrodestra di Latina. «Non solo - sottolinea - sarebbe un errore imperdonabile, ma elettori e cittadini non capirebbero». Si leva forte la richiesta di unità e compattezza in terra pontina, la stessa forza arrivata - a livello nazionale - dalle ultime manifestazioni del centrodestra «Un elemento - dice l'europarlamentare - che non possiamo assolutamente sottovalutare. Il popolo del centro-destra, delle partite Iva e dei lavoratori ci ha sempre chiesto come coalizione di presentarci uniti nelle varie tornate elettorali per dare un segnale forte e mandare a casa questo governo Pd-M5s che tanti danni sta facendo al nostro Paese».Ma il centro-destra in provincia spesso non va d'accordo, e succede da anni. Il caso più recente è quello di Terracina, dove al voto la Lega andrà con Forza Italia ma senza Fdi. «Al di là delle differenze che hanno visto il centro-destra diviso in provincia in alcune situazioni - dice l'esponente della Lega - c'è comunque tutto il tempo necessario per costruire un percorso comune e vincente a Latina per l'appuntamento elettorale della prossima primavera. Ripetere l'errore del 2016, quando una coalizione divisa favorì la vittoria di Coletta sarebbe imperdonabile difronte ai nostri elettori e ai cittadini di Latina, favorendo solo chi oggi non brilla per consensi nell'opinione pubblica. Ecco perché è necessario iniziare subito a discutere della squadra e dei progetti da inserire nel programma elettorale».Ricorda la vicenda della Latina Ambiente e quella che definisce la scelta scellerata di lasciarla fallire «l'immobilismo dimostrato da Coletta e dalla sua amministrazione in termini di programmazione urbanistica, cura del territorio e valorizzazione della Marina, allora abbiamo un quadro davvero desolante. Ecco perché agli occhi dei cittadini di Latina sarebbe imperdonabile presentarsi divisi e favorire ancora una volta chi mascherandosi da espressione della società ha calpestato in questi anni la storia della nostra città».