In un centro estetico della provincia di Latina sono state sequestrate 25 confezioni di crema che sarebbero servite per la procedura di dermopigmentazione, più 120 aghi sterili per dermografo. Secondo quanto riscontrato dai carabinieri del Nas, che hanno eseguito il controllo, erano scaduti dal 2017. Perciò sono stati sequestrati.

In tutto sono state 25 le strutture ispezionate: 15 nella provincia di Latina e 10 nella provincia di Frosinone, tra centri estetici e studi medici estetici.