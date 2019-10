Caporalato, dopo gli spari ai braccianti manifestazione dei lavoratori agricoli a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Manifestazione di tutti i lavoratori agricoli della provincia di Latina dopo l'ultimo episodio di caporalato, dal quale è emerso che un imprenditore minacciava - sparando - i suoi braccianti. L'hanno indetta per lunedì prossimo, 21 ottobre, le segreterie nazionali di Fai Flai e Uila che avevano già condannato «i gravissimi fatti avvenuti nelle campagne tra Terracina e Sabaudia dove uno pseudo datore di lavoro, ha pensato di regolare i rapporti di lavoro tramite l’uso sistematico delle minacce e dei ricatti arrivando perfino ad utilizzare un fucile».I sindacalisti parlano di «episodio estremo, che colpisce in particolare la comunità indiana, ma che si inserisce in un clima di intimidazione che spesso i lavoratori agricoli tutti, italiani e stranieri, subiscono da parte di un sistema che coinvolge imprenditori compiacenti a caporali e ad organizzazioni di tipo malavitoso».L'appuntamento di lunedì prossimo è alle 16 in piazza della Libertà, sotto la Prefettura di Latina, per i lavoratori sono previsti anche bus messi a disposizione dalle organizzazioni sindacali. Una delegazione sindacale e di lavoratori chiederà un incontro con il prefetto di Latina Maria Rosa Trio.