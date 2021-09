Camorra, blitz a Firenze: 13 indagati, bloccati «l'ascesa di un clan e finanziamenti Covid». Perquisioni anche a Latina

Venerdì 10 Settembre 2021, 08:24

Blitz a Firenze. In corso d'esecuzione nel capoluogo toscano e nelle province di Salerno, Prato, Latina, Verona e Potenza misure cautelari e perquisizioni per 13 indagati in un'operazione con la quale, si spiega, sono stati bloccati «l'ascesa di un clan camorristico e finanziamenti Covid», condotta da Polizia e Guardia di finanza di Firenze, diretta dalla Dda fiorentina e coordinata dalla Dna.

Camorra, i reati ipotizzati

I reati ipotizzati a vario titolo sono associazione a delinquere con l'aggravante mafiosa finalizzata a ricettazione, furto, detenzione e porto abusivo di armi ed esplosivi, riciclaggio, indebita percezione di erogazioni pubbliche, violazione delle norme sull'immigrazione.

L'operazione sarà illlustrata in una conferenza stampa convocata in procura a Firenze per le 10.45: tra i presenti il procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo, Francesco Messina, direttore della Dac, il direttore dello Sco Fausto Lamparelli e il comandante della Scico Alessandro Barbera.