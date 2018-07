C'è un "Pescecane" al Sanniti Triathlon di Alfedena: Cassese ai nastri di partenza con l'obiettivo di mordere

di Giuseppe Baratta

Portare al limite il proprio fisico per superare ostacoli sempre maggiori. Dal podismo su strada all’iron-man il passo è stato breve per Walter Cassese, detto il “pescecane” perché riesce a destreggiarsi alla grande anche in acqua, nelle prove di nuoto dell’iron-man. Lo specialista pontino domani sarà ai nastri di partenza del Sanniti Triathlon, su distanza olimpica, lo sport è caratterizzato dall'insieme di tre discipline: nuoto (3,86 km), ciclismo (180 km) e corsa (42 km). Il Sanniti Triathlon è in programma domani ad Alfedena, in provincia de L’Aquila e sarà una delle tante prove che sosterrà in vista dell’attesissimo appuntamento nazionale con l’evento di settembre a Cervia. Questa stagione, per lui, è stata piena di emozioni anche perché in sette giorni si è permesso il lusso di gareggiare in due competizioni che avrebbero tagliato le gambe a molti: prima l’Iron-man di Barcellona e poche ore dopo la 100 Chilometri del Passatore, altra competizione mitica che si corre sia di giorno sia di notte fino al completamento dei 100 km previsti dal tracciato. “Mi sono allenato molto per questo tipo di exploit e sono felice per essere riuscito a completare entrambe le prove anche se è evidente che non sia stato semplicissimo - spiega lo specialista dell’iron-man, una delle distanze standard del triathlon - Dopo qualche anno di attività molto limitata in quanto a praticanti, ora il triathlon sta prendendo sempre più piede a Latina, questo è un bene sia per il movimento sia per chi vuole alzare sempre di più l’asticella”. Anche per il prossimo anno, tra le gare messe nel mirino dal “Pescecane”, c’è la 100 km del Passatore con l’obiettivo di migliorare ancora. “Per ora mi sto allenando con un programma che prevede la partecipazione a gare corte e facili - conclude Cassese, per il quale le gare “corte” risultano comunque essere prove di almeno 10 km con altimetria o mezze maratone da 21 km - concluderò la preparazione alla sfida di Cervia portando avanti altri eventi di triathlon e podismo”.

Venerd├Č 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:26



© RIPRODUZIONE RISERVATA