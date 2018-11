Assenteismo e furbetti del cartellino: licenziati due dipendenti del Comune di Fondi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FONDI - È finita l’era dei furbetti del cartellino e dei certificati medici fasulli al Comune di Fondi che ha messo alle strette impiegati e sportellisti. Che non tutti i funzionari fossero effettivamente un esempio di operosità e senso del dovere era cosa ben nota ma la certezza è arrivata quando l’Ente ha disposto una serie di controlli ad hoc. Orari di uscita ed entrata, pause caffè e rendimento sono finiti sotto la lente di ingrandimento e, come prevedibile, il giro di vite ha mietuto più di qualche vittima.La prima è un dipendente noto in Comune non certo per zelo e laboriosità: tra soste al bar e commissioni personali, insomma, sembra proprio che l'uomo trascorresse più tempo in giro che sul posto di lavoro. Una voce di corridoio divenuta concreta quando, al momento del primo controllo, il sospettato è risultato assente. Ad aggravare la situazione il fatto che il cartellino fosse stato timbrato. Dopo essere stato trasferito in almeno tre settori diversi proprio a causa della rinomata inoperosità, il dipendente è stato quindi sollevato dall'incarico. Così ha deciso la dirigente del settore I del Comune di Fondi Tommasino Biondino.Ancor più singolare il caso di un altro funzionario che da moltissimo tempo ormai non si presentava sul luogo di lavoro tra permessi, ferie e aspettative. Anche in questo caso è scattato il licenziamento.