Casa abusiva sugli usi civici, lavori in corso nonostante i sigilli: nuovo blitz dei carabinieri

Incurante dei sigilli apposti dall’Arma nelle scorse settimane, aveva ripreso i lavori nella casa abusiva che stava tirando su alla periferia di Monte San Biagio, nella frazione verde di Vallemarina. Fino al nuovo blitz dei carabinieri, costatole una seconda denuncia.

Nei guai è finita – daccapo - una 50enne della zona, deferita all’autorità giudiziaria a margine di un servizio di controllo del territorio messo in atto dai militari del Nipaaf, specialisti nel contrasto dei reati in materia di abusivismo edilizio e di tipo ambientale.

Al centro degli accertamenti, un’abitazione in via di ultimazione già sequestrata sul finire di marzo, quando vi erano in pratica solo travi e fondazioni. Una struttura nel frattempo quasi terminata, sebbene insistente su un’area gravata da usi civici e vincoli idrogeologici.

Contestualmente alla denuncia a carico della donna, una volta espletate le formalità di rito il manufatto è stato sottoposto a un ulteriore sequestro.