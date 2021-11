Zona gialla, Friuli Venezia Giulia cambia colore lunedì. Fedriga anticipa i divieti contro i No vax

Friuli in Zona gialla. Il presidente Fedriga ha deciso di anticipare a lunedì 29 novembre i divieti per i no-vax che scatteranno a livello nazionale a partire dal 6 dicembre. Questo per evitare discrepanze tra la situazione locale e quella del Paese. In zona gialla, quindi, i vaccinati e i guariti non avranno limiti, tranne quello della mascherina all'aperto. I cittadini non immunizzati, invece, potranno recarsi solo al lavoro e sui mezzi pubblici grazia al tampone negativo. Per bar, ristoranti, teatri, piscine, palestre e alrti luoghi dello svago l'accesso sarà possibile solo con il vaccino o la guarigione.

Friuli, il cambio di colore

Il Friuli Venezia Giulia passa quindi in zona gialla. Lo certifica il monitoraggio ufficiale dell'Istituto superiore di sanità che domani (venerdì 26 novmbre 2021) sarà recepito dal ministero della Salute. Poi seguirà l'ordinanza, con il nuovo colore che scatterà da lunedì 29 novembre. L'Rt della regione è in calo, a quota 1.18, sintomo che la curva si sta appiattendo. Ma l'occupazione dei reparti ospedalieri - oltre a un'incidenza di 288 casi su 100mila abitanti - è oltre le soglie di guardia: al 14% per le intensive e al 18% per le Medicine. In crescita i focolai attivi, che passano da 1.110 a 1.528, mentre aumentano anche i casi per i quali il tracciamento è saltato: erano 1.591 la settimana scorsa, sono 2.791 nell'ultima rilevazione.