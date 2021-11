Bollettino Covid di oggi mercoledì 24 novembre: il Veneto sfiora i 2mila contagi

Covid, il bollettino di oggi mercoledì 24 novembre 2021. A livello nazionale resta stabile, e pari al 6% e 8%, la percentuale di posti occupati in terapia intensiva e nei normali reparti da parte di pazienti con Covid 19, in entrambi i casi sotto le soglie di allerta, stabilite rispettivamente al 10% e 15%. Le singole regioni vedono, invece, aumenti e cali. Migliora la situazione nella provincia autonoma di Trento, mentre in Friuli Venezia Giulia i valori restano oltre soglia, con il 14% di intensive occupate (con variazione giornaliera del -1%) e con il 18% di posti in reparto (-1%). È quanto emerge dal monitoraggio quotidiano dell'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari regionali (Agenas) che confronta i dati del 23 novembre con quelli del giorno precedente. In particolare, aumenta la percentuale di terapie intensive Covid rispetto al totale in 4 Regioni: Abruzzo (al 5%), Emilia Romagna (al 7%), Umbria (all'8%) e Veneto (al 7%).

Veneto

Continua a crescere il numero di nuovi contagi in Veneto: sono 1.931 i nuovi casi da SarsCov2 registrati in regione nelle ultime 24 ore, 301 in più rispetto alla giornata di ieri (1.632) che aveva registrato un raddoppiamento dei contagi rispetto al giorno ancora precedente.

Ad oggi sono 505.234 in totale i positivi in Veneto. Nelle ultime 24 ore ci sono anche 4 vittime, con il totale a 11.922. I dati emergono dal bollettino regionale. L'incidenza dei casi su 90.592 test effettuati (23.285 molecolari e 67.307 rapidi) è del 2,1%. Gli attuali positivi sono 23.825, 1.173 in più rispetto a ieri. Sul fronte clinico, i numeri crescono con 431 ricoveri in area non critica (+19) e 78 (+1) in terapia intensiva.

Toscana

I nuovi casi registrati in Toscana sono 391 su 28.195 test di cui 8.905 tamponi molecolari e 19.290 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,39% (4,7% sulle prime diagnosi). Lo riferisce il presidente della Regione, Eugenio Giani. Rispetto a ieri c'è un rialzo dei nuovi casi (erano stati 370) su quasi 10.000 esami totali effettuati in meno (erano stati 38.780 test di cui 8.627 tamponi molecolari e 30.153 test rapidi), pertanto il tasso dei nuovi positivi sale di quasi mezzo punto (ieri era stato di 0,95%).

Umbria

Altri 110 nuovi casi Covid in Umbria nell'ultimo giorno dove si segnalano due nuovi morti mentre rimangono stabili i ricoverati in ospedale, 54, sette nelle terapie intensive. Lo si legge sul sito della Regione. I guariti sono stati 117, con gli attualmente positivi ora 1.636, nove in meno. Sono stati analizzati 2.705 tamponi e 7.341 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari all'1,09 per cento (0,5 per cento martedì).

Basilicata

Quarantasette dei 926 tamponi molecolari esaminati ieri in Basilicata sono risultati positivi al covid-19: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che si sono registrate altre undici guarigioni di persone residenti in regione. Sempre ieri sono state effettuate 3.273 vaccinazioni: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 436.231 (78,8 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 401.992 (72,7 per cento). Hanno ricevuto la terza dose 32.530 persone (5,9 per cento).