"Where Are U", l'app del 112 per le emergenze funziona... ma non in tutta Italia: ecco dove

Martedì 3 Ottobre 2023, 11:38

"Where Are U" è un'applicazione per smartphone progettata per gestire situazioni di emergenza in modo efficiente e rispettando la privacy degli utenti. L'app è strettamente collegata al Numero di Emergenza Europeo 112, offrendo un rapido collegamento alle Forze dell'Ordine e ai servizi di soccorso. Gli utenti possono scegliere tra chiamate standard, chiamate silenziose o chat, a seconda della situazione. Possono anche specificare il tipo di assistenza di emergenza richiesta. L'app è disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iOS, scaricabile da Google Play e dall'App Store. Dopo la registrazione con il proprio numero di telefono, gli utenti possono accedere a un'area personale, inserire informazioni personali e aggiungere numeri ICE (In Caso di Emergenza) di contatti da chiamare in caso di necessità. L'app offre anche un'interfaccia appositamente progettata per gli ipovedenti e una chat per i cittadini non udenti o in situazioni in cui la comunicazione vocale non è possibile. L'app utilizza la geolocalizzazione solo durante le chiamate d'emergenza, garantendo la privacy degli utenti. L'opzione di "chiamata silenziosa" è utile in situazioni in cui non è possibile parlare, consentendo agli utenti di specificare il tipo di assistenza necessaria. Tuttavia, va notato che "Where Are U" è attualmente disponibile solo in alcune regioni italiane, tra cui Lombardia, Lazio, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento, Bolzano, Sicilia, Piemonte, Valle d’Aosta, Toscana, Marche, Umbria e Sardegna. Speriamo che possa estendersi a coprire più regioni italiane in futuro, fornendo assistenza in caso di emergenza a un numero sempre maggiore di cittadini. Foto: Shutterstock - Musica: Korben



TEMU, "DISINSTALLATELA SUBITO": COSA RISCHIAMO AVENDO L'APP DI FAST FASHION SUL TELEFONO