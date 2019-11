Venezia, l'alta marea di 2 metri è una fake news, il Comune: «Attenti a quello che gira in rete»

Da ore circolano sui social previsioni di un'alta marea da crica 2 metri d'altezza. L'Amministrazione comunale di Venezia, allora, ha dovuto mettere in guardia dai messaggi diventati virali sui social network su presunte previsioni allarmistiche di picchi d'acqua alta per le prossime ore. «Si tratta di contenuti completamente privi di fondamento - avverte una nota del Comune - e si invita la cittadinanza a informarsi solo attraverso canali ufficiali». «L'Amministrazione monitorerà l'esistenza di eventuali messaggi fake - conclude la nota - valutando anche la possibilità di procedere con denunce all'Autorità giudiziaria per procurato allarme».

Torna a crescere la marea a Venezia, previsti 160 centimetri

