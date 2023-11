Valmontone, bimbo chiama il 112: «Aiuto, sta picchiando mia madre»

Giovedì 30 Novembre 2023, 13:16 - Ultimo aggiornamento: 13:35

I Carabinieri di Valmontone e Colleferro hanno arrestato un 38enne romeno residente a Valmontone, accusato di maltrattamenti in famiglia. L'intervento è avvenuto in seguito a una chiamata di soccorso al 112 da parte di un giovane che segnalava l'aggressione della madre da parte del compagno ubriaco. La donna, 32enne, è stata medicata per le lesioni riportate durante l'aggressione e ha denunciato le continue violenze del compagno. Questo non è il primo episodio; già nel mese di giugno, i Carabinieri erano intervenuti per lesioni simili, ma la donna aveva deciso di non denunciare. Su disposizione della Procura della Repubblica di Velletri, l'uomo è stato arrestato e condotto al carcere di Velletri.