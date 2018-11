L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite lancia un concorso nelle scuole italiane: uno spot di 2 minuti sul tema dell'accoglienza

Come raccontare, tra una lezione e l'altra, il tema dell'accoglienza attraverso un linguaggio creativo, audiovisivo, che sensibilizzi i giovani? È questa la sfida lanciata dall'Unhcr, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, a insegnanti e studenti delle scuole superiori di tutta Italia. A partire dal 15 novembre, andando all'indirizzo http://concorso.viaggidaimparare.it/ (all'interno del sito Viaggi da Imparare, realizzato da Unhcr in collaborazione con il Miur) le scuole potranno trasformare la loro idea in spot. Una volta iscritte nella sezione dedicata del sito, gli studenti avranno la possibilità di seguire un percorso interattivo a step fatto di quiz, contenuti educational, storie e testimonianze reali di ragazze e ragazzi rifugiati.



Alla fine i partecipanti saranno invitati a creare la propria storia sul tema dell'accoglienza attraverso un video della durata massima di 2 minuti. Una giuria, composta dai ragazzi e dalle ragazze rifugiati/e protagonisti delle storie di «Viaggi da imparare» decreterà la classe vincitrice tra i primi 10 video più votati. Il video vincitore diventerà uno degli spot ufficiali di Unhcr per la Giornata Mondiale del Rifugiato 2019 (20 giugno). Il progetto didattico ha l'obiettivo di sviluppare consapevolezza e conoscenza sul tema dei rifugiati, stimolare la partecipazione dei ragazzi, sviluppando la cultura della solidarietà e dell'accoglienza presso un pubblico più giovane. Ogni due secondi, nel mondo, una persona è costretta ad abbandonare la propria casa in fuga da guerre, persecuzioni e violazioni dei diritti umani: sono oltre 68 milioni le persone sradicate dalle proprie terre. Oltre la metà sono minori, ragazzi e ragazze in età scolare.

