Trivulzio, anziana abbandonata senza cure: «Morta per setticemia», aperta un'inchiesta

Un altro caso al Trivulzio. Ospite al Pio Albergo di Milano, un'anziana di 78 anni è morta il 21 maggio, dopo essere stata ricoverata il 19 maggio al San Giuseppe e il 20 al Fatebenefratelli, dove è deceduta per setticemia «causata da piaghe da decubito andate in necrosi, perché abbandonata, senza assistenza» nella rsa. È quanto ha denunciato il legale del fratello della donna, l'avvocato Alberto Tucci, e ora la Procura di Milano ha aperto un'indagine per omicidio colposo. In una conferenza stampa il legale ha mostrato le foto delle «profonde piaghe» sul cadavere.

