Treviso, precipita dalla balaustra del centro commerciale: morto dopo sei giorni di agonia

Non ce l'ha fatta il 49enne precipitato lo scorso 19 maggio dalla balaustra del centro commerciale "Tiziano" di Olmi di San Biagio di Callalta (Treviso) in Veneto. L'uomo è morto dopo sei giorni di agonia. Era atterrato nella zona della fontana a gradoni, ai piedi della scala mobile. Un volo di circa 6 metri, sotto gli occhi sgomenti di clienti e negozianti. Poco prima di mezzogiorno, l'uomo ha scavalcato il parapetto e si è lasciato cadere.

Il tonfo ha attirato l'attenzione dei presenti. A dare l'allarme è stata la dipendente della tabaccheria, che ha chiamato il 118. In una manciata di minuti sono intervenute ambulanza e automedica. Il 49enne è stato intubato sul posto e trasportato al Ca' Foncello di Treviso, dove nel giro di sei giorni si è spento. L'uomo, originario del veneziano, si era trasferito da poco nella Marca e viveva da solo. Non avrebbe lasciato biglietti: le cause del gesto rimangono ancora un mistero.