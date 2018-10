Stop ai treni sulla linea Roma-Napoli: investita una persona a San Marcellino

Il traffico ferroviario sulla linea Roma-Napoli, via Formia, è sospeso per l'investimento di una persona. Il tratto interessato è quello compreso fra San Marcellino e Aversa, in provincia di Caserta. Lo rende noto Rfi. In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario con cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso. Sul posto l'autorità giudiziaria per i rilievi di rito.



Un treno ha investito e ucciso una persona nei pressi della stazione di Villa Literno, nel Casertano. Sul posto gli uomini della Polizia Ferroviaria stanno eseguendo i rilievi. Dalle prima informazione sembra si tratti di un uomo. Due giorni fa un 19enne ghanese richiedente asilo fu investito e ucciso sempre nel Casertano, tra i comuni di Teano e Sparanise, da un treno regionale, sulla linea Napoli-Roma via Cassino. © RIPRODUZIONE RISERVATA