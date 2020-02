Milano, toro aggredisce una ragazzina di 17 anni mentre va a scuola e la ferisce

Momenti di paura questa mattina nel milanese: una ragazza di 17 anni è stata aggredita da un toro mentre andava a scuola, probabilmente fuggito da un vicino allevamento ad Abbiategrasso. La diciassettenne ha avuto delle contusioni al collo, alla schiena e a un braccio. È stata portata all'ospedale Niguarda di Milano ma non è in gravi condizioni. Il toro è stato individuato nei pressi e sono in corso le operazioni per la cattura. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: 12:19

