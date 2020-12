Terremoto a Ragusa di 4.4 avvertito in tutta la Sicilia. «Né danni né feriti». Diretta

Forte scossa di terremoto nella zona di Ragusa. L'Ingv segnala che il sisma ha avuto una magnitudo pari a 4,4 gradi della scala Richter. La scossa si è verificata alle 21.27 ed è stata avvertita dalla popolazione tra Ragusa e Siracusa. In quest'ultima città i mobili si sono mossi e la gente si è spaventata. La terra ha tremato per una decina di secondi. Il sisma è stato distintamente avvertito anche nel Catanese e lievemente fino a Palermo (a circa 300 chilometri dall'area interessata direttamente). L'epicentro è stato localizzato a 15 chilometri da Vittoria e Acate, in provincia di Ragusa, ad una profondità di 30 chilometri. In alcuni paesi della provincia, in particolare a Vittoria e a Modica, la gente si è riversata per la strada.

APPROFONDIMENTI TERREMOTO Terremoto, sui social le reazioni: «Boato fortissimo, tremava... CRONACA Terremoto, cosa fare in caso di scossa: i 7 consigli della Protezione... ITALIA Terremoto a Ragusa di 4.4 avvertito in tutta la Sicilia IL SISMA Terremoto a Foggia, scossa di magnitudo 3.3 avvertita in tutta la... NAPOLI Terremoto, fine sciame sismico Campi Flegrei: le scosse e poi il...

Terremoto in Sicilia, «verifiche danni di lieve entità»

Ricevute dalle sale operative dei Vigili del Fuoco solo chiamate per informazioni e nessuna richiesta di soccorso né segnalazioni di danni. E dalle prime verifiche effettuate dal Dipartimento della Protezione civile non risultano danni e feriti in seguito al terremoto sulla costa ragusana. Lo afferma la Protezione civile.

Non risultano finora danni a persone a seguito delle scosse di terremoto registrate stasera nel Ragusano. Molta paura, soprattutto a Vittoria e Acate. Il presidente della Regione Nello Musumeci è in contatto con il prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza e con il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina per un costante aggiornamento della ricognizione di eventuali conseguenze.

Squadre dei vigili del fuoco sono state a lungo in ricognizione nel territorio di Ragusa dopo la scossa. «Confermata al momento l'assenza di richieste di soccorso», scrivono su Twitter i vigili del fuoco, che stanno svolgendo dei sopralluoghi per verificare la sussistenza di danni di lieve entità su due edifici.

🔴 Scossa #terremoto ML 4.6 registrata alle ore 21:27 sulla Costa Ragusana: ricevute dalle sale operative dei #vigilidelfuoco solo chiamate per informazioni, al momento nessuna richiesta di soccorso né segnalazioni di danni [#22dicembre 21:50] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 22, 2020

Ultimo aggiornamento: 22:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA