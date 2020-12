Terremoto, forte scossa a Ragusa: magnitudo tra 4.9 e 5.4

Forte scossa di terremoto nella zona di Ragusa. L'Ingv segnala che dovrebbe avere avuto una magnitudo tra 4.9 e 5.4. La scossa è stata avvertita dalla popolazione tra Ragusa e Siracusa. In quest'ultima città i mobili si sono mossi e la gente si è spaventata. La terra ha tremato per una decina di secondi. Il sisma è stato nettamente avvertito anche nel Catanese. L'epicentro è stato localizzato a 15 chilometri da Acate, in provincia di Ragusa, ad una profondità di 16 chilometri.

Ultimo aggiornamento: 21:49

