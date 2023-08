Temporali e fulmini, dove ripararsi? I luoghi da evitare: il posto più sicuro non è la casa

Martedì 29 Agosto 2023, 10:17

In caso di temporali e fulmini verrebbe da pensare che mettersi al riparo in casa sia la scelta più corretta e sicura. Vediamo insieme perché non è sempre così. Parlando di protezione dai fulmini, infatti, emerge la figura della gabbia di Faraday. Pensa alle auto, agli autobus o ai treni: essi agiscono come gabbie di Faraday. Quando sei all'interno di uno di questi veicoli durante un temporale, sei al sicuro dai fulmini, purché le finestre siano chiuse.

Temporali e fulmini, dove si è al sicuro

Questa caratteristica è dovuta al fatto che queste strutture sono costruite con materiali che conducono l'elettricità, generalmente il metallo, creando una sorta di barriera protettiva contro i fulmini. Ma cosa fare se un temporale ti sorprende all'aperto? Qui è importante comprendere come i fulmini colpiscono. Essi tendono a colpire gli oggetti che svettano più in alto, quindi è fondamentale evitare alberi, pali della luce, antenne o qualsiasi elemento elevato.

