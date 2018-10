Palermo, sgomberati i falsi poveri che aggredirono Stefania Petyx inviata di "Striscia la Notizia"

Una settimana fa in quel palazzo di Palermo occupato abusivamente l'inviata di Striscia la Notizia Stefania Petyx fu spintonata e fatta cadere dalle scale. Questa mattina quello stesso edificio in via Savagnone occupato abusivamente da alcune famiglie è stato sgomberato.

Nelle zona si sono presentati poliziotti, carabinieri, finanzieri, vigili del fuoco e sanitari del 118 che hanno accerchiato la zona. Visto il dispiegamento di forze le operazioni di sgombero si stanno svolgendo senza grosse tensioni.

«Come promesso giustizia è stata fatta. Grazie a tutti, a partire dalle forze dell'ordine». Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta lo sgombero.



