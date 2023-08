Esplosione sventra palazzina a Soldano, due feriti e una persona intrappolata sotto le macerie

Un'esplosione si è verificata all'interno di una palazzina di Soldano, in val Crosia (Imperia).

Due uomini di nazionalità francese sono rimasti feriti. Un terzo è ancora sotto le macerie, mentre gli altri due sono stati portati in ospedale in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con gli elicotteri. Ancora in corso di accertamento le cause della potente deflagrazione, che ha sventrato la palazzina. Sul posto i vigili del fuoco, che stanno cercando di estrarre il terzo occupante dell'alloggio anche grazie all'impiego dei nuclei cinofili.

Esplosione a Soldano

L'edificio sarebbe una palazzina di quattro piani. Secondo la primissima ricostruzione dei fatti, la deflagrazione dell'edificio sarebbe dovuto all'esplosione di una bombola di gas per una perdita.