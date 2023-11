Sentenza Tar visite fiscali illegittime, cosa è stato pubblicato

Domenica 5 Novembre 2023, 09:34 - Ultimo aggiornamento: 09:35

Il Tar del Lazio ha annullato il decreto Madia-Poletti che regola le fasce orarie di reperibilità e le visite di controllo per i dipendenti pubblici in malattia. La decisione è stata accolta positivamente dalla Uilpa Polizia Penitenziaria, che ha sottolineato che il Tar ha accolto completamente le argomentazioni del sindacato. Secondo il segretario generale, la mancata armonizzazione delle fasce orarie di reperibilità ha causato una disparità di trattamento ingiustificata tra i dipendenti pubblici e quelli del settore privato, violando così il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione. Inoltre, il Tar ha indicato che nella redazione del nuovo decreto, si dovrà tener conto di quanto stabilito nella sentenza. La Uilpa Polizia Penitenziaria ha sottolineato che questa decisione conferma ancora una volta la discriminazione dei dipendenti pubblici e che lo Stato deve migliorare come datore di lavoro. Si auspica che la questione venga risolta definitivamente attraverso una revisione del decreto ministeriale conforme alla delega di legge, anziché tramite procedure giudiziarie.