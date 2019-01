Orario ridotto o esteso: i tempi dall'asilo fino alle medie

Le domande di iscrizione devono essere presentate online, tramite il sito del ministero dell’istruzione, per la scuola elementare e per la scuola media, all’asilo invece resta la domanda cartacea. Alla scuola dell’infanzia si può scegliere tra tempo normale a 40 ore settimanali, tempo ridotto a 25 ore o tempo esteso fino a 50 ore. Alle scuole elementari invece la scelta, in base alle opzioni offerte dai singoli istituti, è tra 24 ore, 27 ore fino a 40 ore con il tempo pieno. Alle scuole medie l’orario settimanale va dalle 30 alle 36 ore, elevabili fino a 40 con il tempo prolungato. © RIPRODUZIONE RISERVATA