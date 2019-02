«Ammazza al negar». Scritte razziste contro la famiglia che ha adottato un senegalese

Ancora scritte razziste a Melegnano (Milano), ancora insulti e minacce contro un ragazzo senegalese e i suoi genitori adottivi già segnati, 15 anni fa, dalla morte della figlia. «Ammazza al negar», ammazza il negro: è questa la scritta minacciosa, seguita da una svastica, apparsa sul muro di casa di Paolo Pezzi e Angela Bedoni che ha adottato Bakary Dandio, 21 anni, senegalese, conosciuto anche nel mondo dell'atletica come mezzofondista.

L'episodio è stato scoperto lo scorso lunedì mattina (ma è emerso oggi) quando i due, un educatore e la sua compagna, hanno trovato la scritta sul muro di casa.

Non si tratta inoltre del primo episodio in quanto una scritta analoga («Pagate per questi negri di m...») era già apparsa nei giorni scorsi sempre sul muro di casa della famiglia, che ospita da due anni, e infine ha adottato, il 21enne senegalese, arrivato in Italia cinque anni fa. La coppia poi ha sporto denuncia nella caserma di Melegnano, e delle indagini si occupano i carabinieri della Compagnia di S.Donato Milanese e della Procura della Repubblica di Lodi.

Nella notte di Natale del 2004 Lucia Pozzi, 17 anni, figlia di Paolo e Angela, venne travolta e uccisa da un Suv guidato da un ubriaco, Marco Rocco, 32 anni, poi condannato a due anni e 6 mesi, ma senza mai andare in carcere. Una tragedia che aveva segnato l'intera comunità di Melegnano.

