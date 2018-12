Scarafaggi su treno regionale Genova-Savona: «Spuntavano da ogni parte»

Ultimo aggiornamento: 14:32

Si trovavano a bordo delregionale della linea, quando diversisono letteralmente piovuti dal tetto, invadendo l'intera carrozza. Una disavventura da dimenticare per alcuni pendolari che, nel tardo pomeriggio di martedì scorso, si trovavano, all'altezza di, sul treno partito dalla stazione Principe alle 18.13.LEGGI ANCHECome riporta Il Secolo XIX, una passeggera ha raccontato la brutta esperienza: «Ce li siamo ritrovati all'improvviso, spuntavano da ogni parte, salivano sui sedili, sui vestiti, sui bagagli. Per liberarcene ci siamo aiutati a vicenda tra occupanti della carrozza. Siamo rimasti in piedi per tutto il viaggio, stando attenti a tenerli a debita distanza, glierano diverse decine».Anche gli altri passeggeri sono rimasti decisamente disgustati dall'episodio: «Queglii erano tantissimi. Non c'era mai capitato niente di simile, è una sensazione davvero sgradevole». Al momento, non si sa se i malcapitati passeggeri abbiano ricevuto un rimborso del biglietto. Un portavoce diha però commentato così: «Il capotreno è intervenuto immediatamente, facendo spostare i passeggeri negli altri vagoni e segnalando l'episodio. Il vagone è stato rimosso dal convoglio e sottoposto a pulizia e disinfestazione completa. Di norma, i treni vengono sottoposti a controlli e disinfestazioni periodici».