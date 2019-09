Samara Challenge, donna aggredita mentre torna da lavoro: la 45enne in ospedale

Samara colpisce ancora. Proprio ora che la moda della strana challenge sembrava essere terminata, un altro episodio di cronaca torna a far parlare del celebre personaggio di The Ring. Nella notte infatti, una donna è stata aggredita a Casagiove, in provincia di Caserta, ed è finita in ospedale per colpa di una delle tante Samara Morgan che ormai hanno invaso la zona.

La 45enne stava rientrando a casa, esausta dopo una lunga giornata di lavoro e stava percorrendo via dei Passionisti, la strada che collega Casagiove ad Ercole. Poco dopo l’una di notte, è stata silenziosamente affiancata da un’auto: all’interno c’era una persona vestita da Samara, che l’ha spaventata e aggredita.

Probabilmente "Samara" aveva con sè un'arma e deve essere stata proprio questa la causa maggiore del grande spavento per la donna, che temendo una rapina si è poi accasciata a terra.

La protagonista di The Ring ha quindi pensato bene di scappare e a dare l'allarme è stato il figlio della donna, un giovane che lavora nella security dei locali del posto. La 45enne è stata soccorsa da un’ambulanza ed è stata trasportata al vicino pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi. I carabinieri si sono nel frattempo messi sulle tracce della vettura con a bordo Samara.



