Saman Abbas, il fratello davanti ai giudici: «L'ha uccisa lo zio Danish»

Ad uccidere Saman Abbas è stato lo zio Danish Hasnain. Lo ha ribadito nell'incidente probatorio il fratello 16enne della ragazza d'origine pachistana scomparsa da quasi un mese e mezzo a Novellara, nella Bassa Reggiana. La testimonianza del minore è stata cristallizata, confermando quanto già aveva detto agli inquirenti sull'omicidio della sorella diciottenne. L'audizione protetta stamattina in tribunale davanti al gip a Reggio Emilia era cominciata alle 9.30 ed è durata poco più di due ore.

Saman, l'incidente probatorio

«Sarò soddisfatta quando arriveremo alla fine delle indagini». Così Isabella Chiesi, procuratrice capo reggente di Reggio Emilia, ha commentato alla fine dell'incidente probatorio a cui si è sottoposto il fratello sedicenne di Saman Abbas - la ragazza scomparsa da un mese e mezzo e che si presume essere stata uccisa a Novellara, nel Reggiano - stamattina in tribunale. Il corpo della diciottenne pachistana non è ancora stato ritrovato e gli inquirenti stanno continuando a cercarlo nelle campagne agricole attorno all'abitazione dove viveva la famiglia.

«È un'indagine delicatissima. Trattandosi di un minore, le esigenze di tutela massima vanno ben oltre la difesa tecnica. Capirete il mio silenzio assoluto». Così l'avvocata Valeria Miari che stamattina ha assistito legalmente durante l'incidente probatorio il fratello sedicenne di Saman Abbas. Il minore stamattina ha ribadito quanto aveva già detto agli inquirenti, cioè che a uccidere la sorella è stato lo zio Danish Hasnain, 33enne, ricercato - lui in mezza Europa - insieme agli altri indagati: i genitori di Saman, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, fuggiti in Pakistan, e il cugino Nomanulhaq Nomanhulaq che pure si presume sia in Europa. L'altro cugino indagato, Ikram Ijaz, unico arrestato della vicenda, ha assistito all'audizione di stamattina in videocollegamento dal carcere di Reggio Emilia dov'è detenuto dal 9 giugno quando è stato consegnato all'Italia dalle autorità francesi che lo avevano fermato il 28 maggio scorso mentre fuggiva verso la Spagna. Tutti e cinque gli indagati sono accusati di omicidio premeditato, occultamento di cadavere e sequestro di persona.