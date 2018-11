Maltempo, Salvini sorridente in un selfie a Venezia e si scatena l'ira social

Matteo Salvini risponde alle critiche che gli sono state mosse sui social per la foto che ha postato sui suoi profili Facebook e Twitter da Venezia. Un selfie in cui appare sorridente.



Il maltempo fa strage in Sicilia: 10 morti nel Palermitano. Anche due bambini Il ministro dell'Internorisponde alle critiche che gli sono state mosse sui social per la foto che ha postato sui suoi profili Facebook eda Venezia. Un selfie in cui appare sorridente.

Se vado, mi criticano perché vado.

Se non vado, mi criticano perché non vado.

Se sono triste non va bene, se sorrido non va bene.

Sapete una cosa, cari criticoni, professoroni e giornalisti di sinistra?

Me ne frego, penso agli Italiani e continuo a lavorare! pic.twitter.com/EwGy4koUz3 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 4 novembre 2018



«Non è il giorno della polemica. Se vai, dicono "perché vai". Se sorridi, dicono "perché sorridi". Io sono orgoglioso di cosa fatto dal governo». Così nell'incontro stampa a Belluno, prima di partire per le zone colpite dal maltempo in Veneto, accompagnate dal post in cui scrive «Tuta della Protezione Civile e si parte direzione Belluno, per visitare le zone colpite da frane e alluvioni e portare i primi aiuti concreti del Governo. Buona domenica amici, chi si ferma è perduto». In chiusura, l'emoticon di un sorriso. E questo ha provocato anche molte prese di posizione. «Dieci morti a Palermo stanotte. E il primo pensiero di Salvini è il selfie sorridente da dare in pasto ai fans», scrive un utente di Twitter. «La nostra terra devastata, morti e feriti. Che ce sta da ride? Non é possibile ridurre tutto e sempre a una foto acchiappalike senza fare una mazza! Non mi sembra di aver visto vigili del fuoco e volontari della protezione civile farsi i selfie sorridenti in mezzo a quel casino», si legge in un altro messaggio.

Tuta della Protezione Civile e si parte direzione Belluno, per visitare le zone colpite da frane e alluvioni e portare i primi aiuti concreti del Governo.

Buona domenica Amici, chi si ferma è perduto😉 pic.twitter.com/UaQTOmk79S — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 4 novembre 2018

