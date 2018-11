Salvini: «Dobbiamo avere la forza di reintrodurre le Province»

Ultimo aggiornamento: 17:42

Il leader della Lega e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, vorrebbe reintrodurre le Province. Intervenendo dal palco di un evento di Poste Italiane dedicato al rapporto fra le Poste e i piccoli comuni ha detto: «Risolte le emergenze dobbiamo avere la forza, la buona volontà, il coraggio di rivedere un impianto istituzionale monco perché, all'italiana, c'è un ente che c'è e non c'è, che fa e non fa. Soprattutto in alcune zone di montagna non ha senso cancellare l'ente provincia senza dare una soluzione, lasciando soli i sindaci».«Probabilmente non dovrei dirlo se dovessi fare un calcolo elettorale ma - ha proseguito il vicepremier-leader della Lega - non campo a pane e sondaggi. Se togli il sostegno dell'ente provincia, ci sono Comuni che in Regione ci arrivano se non facendo chilometri e non si possono abbandonare nella valle», ha aggiunto. Dunque, quello sulla reintroduzione delle Province «sarà uno dei ragionamenti da fare».