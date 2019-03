Dopo il match di rugby l'allenatore-tallonatore chiede in sposa il pilone a Pisa: «Mi hai rubato il cuore» Video

Ultimo aggiornamento: 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valentina si attendeva la giustificata ramanzina dell'allenatore dopo la batosta subita, in casa, dal Cus Pisa Rugby da parte delle Puma di Bisenzio (5-35), invece Luca questa volta aveva altro per la testa, per il cuore. Trent'anni, metalmeccanico, un giocatore abituato - come Valentina, pilone - all'inferno della prima linea, domenica scorsa si è inginocchiato davanti a lei e ha tirato fuori l'anello dalle tasche dei pantaloncini (quelli da rugby ce le hanno).Come vuole la realtà di queste situazioni, Valentina, 27 anni, laurenda in Economia e impiegata al Cus Pisa, era l'unica di tutto il gruppo, comprese le rivali-amiche di Bisenzio invitate per il terzo tempo dopo il match, a non aver compreso la "sorpresa" allestita dal suo fidanzato, che è anche l'allenatore della formazione femminile del Cus."C'è una giocatrice che mi ha rubato il cuore", ha detto Luca.E il pilone, seduta sul prato in mezzo alle porte ad acca, si è messa le mani sul viso per coprire gli occhi lucidi e ha detto "sì" all'allenatore-tallonatore: bacio e abbraccio di rito, applausi e appuntamento alle nozze nel luglio dell'anno prossimo. Invitata tutta la famiglia del rugby pisano, i maschi della C1 e le femmine della serie A.aaaa