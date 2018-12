Robbie Williams canta al party di Natale di Luxottica

Una grande sorpresa per tutti. E soprattutto un grande regalo da parte di Luxottica: il cantante Robbie Williams tutto per i dipendenti dell'azienda. Una serata eccezionale al Palaluxottica di Agordo offerta dal gigante dell'occhialeria ai dipendenti. Ieri erano circa 5mila presenti per il tradizionale scambio di auguri. Tutti hanno potuto assaporare anche un menu firmato da un grande chef come Davide Oldani, ma il piatto forte è stato lui, Robbie Williams, il 44enne cantautore e musicista britannico, giunto in aereo per esibirsi alla festa di Natale.



