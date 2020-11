Reggio Emilia, coppia bloccata in auto da 4 persone: le violentata, lui picchiato a sangue

Brutale aggressione nella Bassa Reggiana, con cinque persone arrestate dai carabinieri. Una coppia, mentre viaggiava in auto, è stata bloccata da quattro persone su due scooter, ieri sera tra Novellara e Correggio. Sono stati presi a calci a pugni e sfregiati con coltelli a volto e gambe. L'uomo, un 43enne marocchino è stato lasciato sanguinante in mezzo alla strada, mentre la fidanzata, 37enne connazionale, è stata trascinata prima in una vigna, poi in una casa e violentata. I militari, avvisati da un passante, sono intervenuti e hanno arrestato i quattro e una complice, tutti nordafricani. A quanto pare aggressori e vittime si conoscevano.

