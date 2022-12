Per un Natale sostenibile, scegli regali a base di canapa: qualche idea

Giovedì 22 Dicembre 2022, 13:16

La Canapa può essere considerata un vero e proprio dono della natura, per le sue molteplici qualità: se da un lato la sua coltivazione ha un impatto minimo, la pianta e i suoi semi sono molto versatili e possono essere utilizzati in diversi ambiti, dall'alimentazione alla cosmesi, dalla moda al benessere fino alla pet care. Mentre si prepara all'VIII edizione della Fiera Internazionale della Canapa al via dal 17 febbraio 2023 alla Fiera di Roma, Canapa Mundi ci ricorda le tante virtù della Canapa, che può essere protagonista anche dei nostri regali di Natale. foto Luca Perazzolo / Canapa Mundi - Music: "Summer" from bensound.com

