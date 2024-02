Alessandra Priante nuovo presidente dell'ENIT: «Puntiamo su capitale umano e prodotti innovativi per una promozione eccellente»

«Voglio ringraziare il Ministro Santanchè e il Governo per avermi scelto per un ruolo così sfidante e interessante. Dopo quasi 5 anni splendidi a Madrid come Direttore Europa dello UN Tourism, l’Agenzia ONU per il turismo mondiale, è bellissimo per me tornare in Italia in un clima di grandissima attenzione verso il turismo, settore che amo e in cui credo profondamente. Sono piena di energia ed entusiasmo e felicissima di fare questo percorso accanto a due grandi professionisti come Ivana Jelinic e Sandro Pappalardo».

Così Alessandra Priante nel giorno in cui ha accettato l'incarico di Presidente dell'Ente nazionale per il turismo. Un'esperienza consolidata quella della Priante, che metterà al servizio del mondo del turismo, con la passione e un grande amore per il proprio Paese. «Voglio innanzitutto ricordare - afferma la Priante - che da società in-house, seguiremo e contribuiremo all’indirizzo strategico del Ministero che conterrà indicazioni chiare e obiettivi ambiziosi e ci relazioneremo con il mondo del turismo nazionale e internazionale per far si che la visione del Ministro e del Governo prendano finalmente corpo».

Trasformare le sfide in opportunità gli obiettivi del nuovo Presidente. «Con questa importante operazione, il Ministro Santanchè ha voluto dare all’ENIT un nuovo vestito e un nuovo metodo. Si crea una ENIT più agile, più dinamica e più innovativa e io sono orgogliosa di farne parte integrante».