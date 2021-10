Brescia, Paola Tonoli scompare nel nulla: due mesi fa le era morto il figlio di 20 anni

Venerdì 29 Ottobre 2021, 10:40 - Ultimo aggiornamento: 11:17

Da mercoledì sera sono in corso a San Felice del Benaco e Manerba le ricerche di Paola Tonoli, 43 anni, svanita nel nulla dopo essere uscita verso le 23.30 dall'abitazione dei genitori, senza il telefono cellulare. La donna è la madre di Samuele Freddi, 20enne morto improvvisamente, in casa, l'estate scorsa. La sera prima il giovane aveva litigato con due amici ed era caduto a terra. Dopo essere andato al pronto soccorso aveva deciso di firmare le dimissioni e di tornare a casa. In merito al decesso del 20enne la Procura di Brescia aveva aperto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale. Il padre del giovane e marito della donna scomparsa è il pittore Francesco Freddi, molto conosciuto nel Bresciano.

