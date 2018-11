Pamela Mastropietro, la madre piange in tv: «Poco prima di morire salvò la vita a un'amica»

Una mamma devastata dalla perdita della figlia. Fa fatica a parlare senza piangere Alessandra Verni, la madre di Pamela Mastropietro, in un’intervista a "Storie Italiane" di Eleonora Daniele su Rai1, pensando che tra poco sarà Natale e per la prima volta sua figlia non sarà con lei. «Pochi giorni prima di morire - racconta - Pamela aveva salvato la vita alla sua compagna di stanza che si era tagliata le vene in bagno. Era una ragazza solare, spiritosa e molto sensibile alle problematiche degli altri, le piaceva aiutare gli altri e metteva sempre un po’ da parte se stessa. Questo mi faceva incavolare perché, soprattutto nell’ultimo periodo, per aiutare il suo ex fidanzato ci è finita dentro».

Pamela, niente rito abbreviato per Oseghale. Folla all'esterno del tribunale: «Mostro»

Dopo il rito abbreviato negato a Oseghale, presunto assassino della figlia, la mamma di Pamela si dice pronta ad affrontare il processo «con la forza che mi dà mia figlia». Rispetto alla richiesta della polizia tedesca, rivolta a quella italiana, di ricevere informazioni sul caso di Pamela poiché in Germania si sono verificati reati simili e si ipotizza un coinvolgimento della mafia nigeriana, Alessandra spiega: «A quanto pare sembra che ne faccia parte anche lui (Oseghale, ndr). Vedendo quello che hanno fatto a Pamela non è stato da solo». Infine la donna attraverso le telecamere di Storie Italiane lancia un appello: «Oggi chiedo giustizia, chiedo che Oseghale parli, chiedo che chiunque sappia qualcosa parli».



