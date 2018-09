Macerata, Pamela: nuovo interrogatorio per Oseghale

Sarà interrogato un'altra volta, nel carcere ascolano di Marino del Tronto, dove è detenuto per aver ucciso a coltellate e smembrato la diciottenne romana Pamela Mastropietro. Innocent Oseghale, 29 anni, pusher nigeriano, il 18 settembre racconterà di nuovo agli inquirenti la sua versione dei fatti. Il faccia a faccia è stato disposto dalla Procura guidata da Giovanni Giorgio. Il pusher, assistito dagli avvocati Simone Matraxia e Umberto Gramenzi, aveva già ammesso di aver fatto a pezzi il corpo della ragazza che aveva conosciuto poche ore prima, sostenendo però che Pamela fosse già morta dopo aver assunto eroina nell'appartamento di via Spalato 124, a Macerata, dove Oseghale abitava. Lo straniero è accusato di omicidio volontario, vilipendio, distruzione e occultamento di cadavere, spaccio di droga e violenza sessuale. Lui, però, afferma di non aver né ucciso, né violentato la ragazza, e di aver avuto con lei un rapporto sessuale consenziente in un sottopasso vicino ai Giardini Diaz prima del delitto, avvenuto lo scorso 30 gennaio.

Venerdì 14 Settembre 2018



