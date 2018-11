Pamela, il giudice nega il rito abbreviato per Oseghale: tensione all'esterno del tribunale

Il processo in Assise a carico di Innocent Oseghale, il pusher nigeriano accusato di avere ucciso e fatto a pezzi Pamela Matropietro si svolgerà con ordinario davanti alla Corte di Assise si aprirà il 13 febbraio 2019. Lo ha deciso il gup Claudio Bonifazi che la respinto la richiesta di rito abbreviato, che prevede uno sconto di pena, avanzata dalla difesa, con il parere positivo della Procura di Macerata.

Il richiesta di rito abbreviato era stata condizionata dai legali di Oseghale, gli avv. Simone Matraxia e Umberto Gramenzi, al deposito di alcune perizie medico-legali di parte e all'audizione di un testimone, un detenuto che aveva raccolto le confidenze del nigeriano. Anche la Procura aveva condizionato l'abbreviato al deposito di altre perizie e all'audizione di un altro detenuto, un collaboratore di giustizia, con cui Oseghale avrebbe ammesso di avere ucciso Pamela.



C'è anche il proprietario dell'appartamento di via Spalato a Macerata, dove Pamela Mastropietro morì e venne fatta a pezzi da Innocent Oseghale tra le parti civili ammesse dal gup del Tribunale di Macerata Claudio Bonifazi durante l'udienza preliminare per il pusher nigeriano accusato di omicidio e vilipendio di cadavere. Le altri parti civili sono i familiari di Pamela rappresentati dallo zio, avv. Marco Valerio Verni, e il Comune di Macerata, rappresentato dall'avv. Carlo Buongarzone.

«Assassino, mostro». È il grido di una quindicina di manifestanti che ha accolto Innocent Oseghale al suo arrivo al Tribunale di Macerata per l'udienza preliminare per la morte di Pamela Mastropietro, la 18enne romana il cui cadavere fu trovato fatto a pezzi e chiuso in due trolley nelle campagne di Pollenza. I manifestanti hanno esposto striscioni davanti al Palazzo di Giustizia. Altre grida hanno accolto i legali di Osghale, gli avvocati Simone Matraxia e Umberto Gramenzi - «Pamela grida giustizia e noi siamo la sua voce» - e il sindaco di Macerata Romano Carancini: il Comune di Macerata intende costituirsi parte civile. In tribunale anche i familiari di Pamela.

