Padova, incidente in A4, auto contro il guard rail: Marta muore sul colpo a 27 anni. Tornava a casa per Natale

PADOVA Stava tornando a casa con il suo cagnolino da Udine per le vacanze di Natale da passare con la famiglia all'Arcella. Ma pochi metri prima del suo svincolo in A4, ieri sera poco prima delle 19, la sua auto ha sbandato ed è finita in una carambola con altri quattro mezzi. È morta così la 27enne Marta Gori, da qualche mese trasferitasi a Udine per frequentare un master dopo la laurea in Scienze dell'Educazione a Padova l'anno scorso. Con lei, nel sedile posteriore, il suo cagnolino, che, anche se ferito, è miracolosamente sopravvissuto.

Lo schianto è avvenuto poco prima delle 19, nella corsia in direzione Milano dell'autostrada A4, al chilometro 364 + 300 tra lo svincolo di allacciamento con lA13 e quello di Padova Est dove, con tutta probabilità, sarebbe uscita Marta per raggiungere la sua casa natale all'Arcella.



Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio della polizia stradale del compartimento di Venezia, competente per quel tratto di autostrada. Quel che è certo che, per motivi ancora non chiari, la Fiat Punto della 27enne è improvvisamente sbandata sulla destra, urtando violentemente contro il guard rail laterale che delimita la carreggiata. Da lì è partita una carambola impressionante che ha visto protagonisti altri quattro mezzi che la seguivano e che hanno investito i detriti persi nello schianto dalla macchina della ragazza, provocando un tamponamento a catena. Nessuno degli altri occupanti dei mezzi è rimasto ferito. Niente da fare invece per la giovane, che è deceduta sul colpo nonostante il tempestivo intervento del Suem e dei pompieri, che l'hanno estratta dalle contorte lamiere della sua auto. Sul posto sono intervenuti anche i veterinari per soccorrere il cane della ragazza che viaggiava con lei nei sedili posteriori dell'auto e che è incredibilmente sopravvissuto all'incidente.



Chi era la vittima

Marta Gori è nata e cresciuta a Padova, frequentando in città sia le scuole superiori che l'università. Si era laureata l'anno scorso, in aprile, in Scienze dell'Educazione e della Formazione con specializzazione in formazione permanente e degli adulti. Aveva trascorso con l'Erasmus una breve parentesi all'Università di Deusto, a Bilbao, nei Paesi Baschi spagnoli. Una volta laureata aveva deciso di iniziare un master a Udine, scegliendo il corso di Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni e proprio nella città friulana aveva ormai trasferito la sua vita. Pallavolista provetta, che ha vestito per anni la maglia della Medovolley nel ruolo di centrale, di recente era entrata nella Gtn Volleybas di Udine, che gareggia nel campionato di B1. La sua passione per gli animali in passato l'aveva portata anche a collaborare con uno studio veterinario. Sconvolti dalla notizia i famigliari e gli amici che la attendevano per le vacanze di Natale.





