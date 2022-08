Sabato 6 Agosto 2022, 08:48 - Ultimo aggiornamento: 08:51

Sbaglia il tuffo: grave turista in vacanza nel Salento. Un 21enne turista di Como, T.I. in vacanza con amici in Salento, finisce in ospedale a Lecce per un grave trauma spinale. L’episodio si è verificato intorno alle 13, sul litorale adriatico in prossimità della località Baia dei Turchi. Zona turistica ad alta frequentazione giovanile, dove purtroppo anche in passato si sono registrati altri fatti simili.

Cosa è successo



Secondo una prima ricostruzione data dai presenti alle forze dell’ordine e ai soccorritori intervenuti sul posto, il giovane intento a divertirsi con gli amici avrebbe deciso di tuffarsi in mare. Ma non conoscendo bene la zona avrebbe quindi calcolato male la profondità dell’acqua, in quel punto pare di circa 2 di metri, e così nel tuffo è andato ad impattare violentemente contro il fondale. Ritornato a galla con difficoltà a muoversi, gli amici si sono accorti subito della gravità della situazione e hanno allertato i soccorsi e la capitaneria di porto di Otranto.

L'operazione di salvataggio



Intervenuti sul posto, i soccorritori del 118 supportati dal personale dell’Ufficio marittimo locale, sono riusciti dopo non poche difficoltà a recuperare il 21enne dall’acqua e immobilizzarlo con una barella spinale. L’operazione di salvataggio, considerata anche l’importanza del trauma del giovane, è durata circa un’ora. Arrivati in porto, ad attendere il ferito c’era un’ambulanza che ha condotto il giovane in codice rosso all’ospedale “Dea-Fazzi” di Lecce, dove tutt’ora le condizioni del giovane sono monitorate dai medici del reparto di neurochirurgia.