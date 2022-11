Nonna uccisa dalla nipote, la mamma del fidanzato: si è solo difesa

Lunedì 14 Novembre 2022, 19:37

«Non posso dire di aver assistito mai a nessun episodio in cui ha alzato nemmeno la voce, figuriamoci fare una cosa del genere o pensare che possa avere avuto un ruolo attivo nella vicenda che c’è stata. Io credo che lei si sia difesa, credo che sia stato per lei soltanto questo: difendersi da una aggressione». A parlare alle telecamere de La Vita in Diretta, il programma condotto da Alberto Matano su Rai1, è la mamma del fidanzato della ragazza accusata di aver ucciso nonna Gilda Candreva, a Capaccio.

Nonna uccide nipote, la mamma del fidanzato

«Nemmeno mio figlio se lo spiega assolutamente, - prosegue la donna - è la stessa persona che conosciamo, lui non se lo spiega se non attraverso la necessità di difendersi. Credo che si sia trovata purtroppo nel momento sbagliato, nel posto sbagliato». «Mio figlio non conosce la signora (nonna Gilda, ndr), non gli è stata mai presentata, credo che non sappia neppure dove abiti, quindi non ha neppure contezza del posto dove sta nella casa», aggiunge la donna.

La mamma del fidanzatino della 16enne accusata di aver accoltellato nonna Gilda, smentisce che dietro alla vicenda ci sia stata la necessità di avere l'alloggio. «Si vedevano in casa nostra perché lei frequentava casa mia, come mio figlio frequentava la sua casa. Erano fidanzati e ci conosciamo con le famiglie e poiché non c’era nessun motivo ostativo a questa frequentazione, non c’è stata mai la necessità di non accoglierli in casa», precisa la signora. A proposito della nipote di nonna Gilda, la mamma del fidanzato assicura: «Lei è adorabile, la chiamo la principessa. A casa nostra, è stata accolta come una figlia, per me è una figlia. Condividiamo un dolore con la sua famiglia, perché davvero questa cosa ci ha toccato profondamente molto da vicino, personalmente, perché ripeto lei è come una figlia, una persona gentile, educata, una ragazza studiosa, è la ragazza che ogni mamma credo si auguri per il proprio figlio, come compagna, come fidanzata, come amica».